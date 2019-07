Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einladung zum Verkehrssicherheitstag in der Kita

Oberhausen (ots)

Früh übt sich, was später ein umsichtiger Straßenverkehrsteilnehmer sein soll. Deshalb lädt die Kita Stemmersberg (Adresse: Gute Straße 19 in Oberhausen) am Freitag, den 5. Juli, zum Verkehrssicherheitstag ein. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr wird es viele Aktionen und Angebote zum Thema Verkehrssicherheit geben. Kinder können zum Beispiel auf einem Parcours balancieren, kleinere Hindernisse überwinden und anschließend testen, was es für einen Unterschied macht, dabei noch einen Tornister auf dem Rücken zu tragen. Außerdem wird in einem abgedunkelten Raum vorgeführt, wie es sich auf die Sicht eines Autofahrers auswirkt, ob man helle Kleidung oder sogar etwas Reflektierendes trägt.

Der Gurtschlitten sorgt für den Aha-Effekt

Fast schon zur Tradition gehört die Vorführung des Gurtschlittens. Mit einer vergleichbar geringen Geschwindigkeit prallt der Sitz gegen ein Hindernis und dann passiert es: Die Puppe, die darauf saß und nicht angeschnallt war, fliegt in einem hohen Bogen durch die Luft. Spätestens jetzt sollten alle Gurtmuffel sich zum Thema Kindersitz & Co. informieren. Denn nicht immer herrscht wirklich Klarheit, welcher Sitz für welches Kind geeignet ist. Die Experten klären dann auf, worauf man zu achten hat, um die optimale Sicherheit für die Kinder zu gewährleisten.

Da mit gutem Wetter zu rechnen ist, Eltern der Kita-Kinder selbstgemachte Köstlichkeiten mitbringen werden und für ein unterhaltsames Programm gesorgt sein wird, bietet sich ein Ausflug in die Kita für alle interessierten Eltern und Kinder an.

Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, der Verkehrswacht Oberhausen sowie der Polizei unterstützt. Der Eintritt ist frei.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell