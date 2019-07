Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallfluchten in Oberhausen - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Ein silberner Nissan wurde an der Einmündung Beckerstraße/ Dieckerstraße angefahren und beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht. Der Nissan war dort von Samstagabend (29.6., 18:50h) bis Sonntagmorgen (30.6., 07:50h) geparkt.

Ein grauer VW Touran wurde am Sonntag (30.6, 05:30 - 15:30h), im CENTRO-Parkhaus 4, Deck 0, Zone O, angefahren und beschädigt. Auch dieser Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Bei jeder Verkehrsunfallflucht fertigen Polizisten oder Sachverständige eine Unfallskizze, in der alle Unfallspuren maßstabgetreu eingezeichnet werden. Zusätzlich werden Unfallspuren und beweiserhebliche Details fotografisch dokumentiert. In zahlreichen Fällen kommen auch Spurensicherungsfolien zum Einsatz, mit denen Mikrospuren, Fasern und andere Spuren beweiskräftig gesichert werden.

Die Aussagen von Unfallzeugen und -beteiligten werden zusammen mit den Ergebnissen der Spurensicherung zu einem Zeugenaufruf formuliert, der öffentlichkeitswirksam, z.B. in Lokalzeitungen, auf Facebook oder in Radio- und Fernsehbeiträgen, verbreitet wird. Die Reaktionen auf Presseveröffentlichungen führen nicht selten zu weiteren Ermittlungen im privaten oder beruflichen Umfeld von Unfallflüchtigen und schließlich zu deren Identifikation.

Jeder kann Opfer einer Unfallflucht werden

Weil tatsächlich niemand davor geschützt ist von einem Unfallflüchtigen geschädigt zu werden, wollen die Oberhausener Polizisten jetzt gerne noch mehr Unterstützung von ihren Bürgerinnen und Bürgern erhalten.

"Jeder Hinweis, den wir über den Notruf 110 erhalten, kann für uns sehr wichtig sein", sagt ein erfahrener Ermittler vom Oberhausener Verkehrskommissariat. "Wenn Sie einen verdächtigen Vorgang beobachten oder beobachtet haben, bei dem es sich um eine Unfallflucht gehandelt haben könnte, dann melden Sie sich bei uns über Notruf 110."

Hinweise auf den Fahrzeugtyp, die Marke, das Modell, die Farbe, das Kennzeichen oder Kennzeichenfragmente sind wichtige Ermittlungsansätze und können gerne auch noch einige Zeit nach der eigentlichen Beobachtung, z.B. per Email direkt an das Verkehrskommissariat (DirV.VK.Oberhausen@Polizei.NRW.de ), telefonisch über die Vermittlung (0208 8260) oder per Notruf 110, gemeldet werden.

Weitere Informationen zum Thema "Verkehrsunfallflucht" finden Sie auf der Homepage der Polizei Oberhausen unter : https://oberhausen.polizei.nrw/verkehrsunfallflucht

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell