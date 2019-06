Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Oberhausen (ots)

Am heutigen Tag, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein Ford-Fahrer (25) die Dieckerstraße in Richtung Falkensteinstraße. In Höhe der Hausnummer 28 rannte ein Junge (4) plötzlich und unvermittelt auf die Fahrbahn. Hierbei wurde er vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde er einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Sachschaden entstand nicht. (PT)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell