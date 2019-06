Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Angriff am Willy-Brandt-Platz - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am 25.06.2019 gegen 02:00 Uhr ist am Willy-Brandt Platz in Oberhausen ein junger Mann angegriffen worden. Das Kommissariat 12 der #Polizei #Oberhausen sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Der 21jährige gab an, zwei junge Männer seien plötzlich auf ihn zu gekommen und hätten ihn nach alkoholischen Getränken gefragt. Als er verneinte kam es zu einer Rangelei, bei der der 21jährige leicht verletzt wurde. Er konnte sich lösen und verständigte die Polizei.

Eine Polizeistreife konnte in der Nähe die Personalien zweier Jugendlicher feststellen, beide stritten die Tat ab. Es ist unklar, ob es sich um die Täter handelt. Die Ermittlungen dauern an.

Beschreibung: zwei männliche Personen, 16-18 Jahre alt, schlank, kurze schwarze Haare, südländisch aussehend mit Halsketten. Einer der beiden ist circa 170cm groß, hatte einen leichten Bart und trug ein weißes T-Shirt und Umhängetasche. Der zweite ist 170 - 180cm groß und hatte sehr kurz rasierte schwarze Haare.

