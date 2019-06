POL-OB: #Verkehrsfahndung - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Oberhausen

Oberhausen

Eine böse Überraschung erwartete den Fahrer eines grauen Daimler Chrysler. Der 28-Jährige hatte sein Auto am Sonntag, den 23. Juni, gegen 17:30 Uhr, auf dem obersten Parkdeck des Bero-Centers geparkt. Als er gegen 19 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass es stark beschädigt war. Sowohl die Spuren auf der Fahrbahn als auch die Beschädigungen weisen darauf hin, dass der Unfallverursacher höchstwahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit, vermutlich mit seinem hinteren rechten Heck, gegen das geparkte Fahrzeug geprallt ist. Daraufhin war er vom Unfallort geflüchtet. Der geschätzte Schaden liegt bei 6.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die einen Hinweis zum Unfallflüchtigen geben können! Sie können sich mit ihren Angaben an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de wenden.

