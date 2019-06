Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflüchtiger gesucht - Bauarbeiter schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Am vergangenen Mittwochvormittag (19.6.) touchierte ein grauer Honda Civic auf der Vestische Straße, im Bereich des Osterfelder Gartendoms, die Baustellenabsperrung. Das Absperrmaterial fiel durch den Anstoß um und verletzte einen dahinter arbeitenden Oberhausener (29) so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Der Unfallverursacher / die Unfallverursacherin flüchtete nach dem Vorfall in Richtung Osterfeld.

Haben Sie den Vorfall beobachtet? Können Sie Hinweise auf den Fahrzeughalter oder den Standort des grauen Honda Civic mit MH-Kennzeichen geben? Haben Sie den Fahrzeugführer erkannt oder können Hinweise auf seine Identität geben?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei-nrw.de) entgegen.

