Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kennen Sie diese Frau?

Oberhausen (ots)

Die Polizei Oberhausen ist auf der Suche nach einer Frau, die am 14. Juni 2019, gegen 15 Uhr, von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden ist. Die aus Polen stammende 70-Jährige gab an, bei einer in Oberhausen lebenden Frau namens "Renate" zu Besuch zu sein, deren Adresse sie jedoch nicht benennen konnte. Sie konnte nur sagen, dass diese in der Nähe einer Invalidenwerkstatt wohne. Aufgrund der Sprachbarriere und der Tatsache, dass die gebürtige Polin nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden war, konnten die Personalien der Frau nicht zweifelsfrei aufgenommen werden.

Die Polizei bittet deshalb um ihre Mithilfe! Kennen Sie die 70-Jährige, die an diesem Tag in den Unfall verwickelt war oder wissen, unter welcher Anschrift sie zu erreichen ist? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

