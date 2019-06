POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

In der vergangenen Woche (14.06.-20.06.2019) wurden der Polizei vier Einbrüche in Wohnungen gemeldet. Es blieb in zwei Fällen beim Versuch.

In einem Fall scheiterte der Einbruchsversuch dank eines Zeugen. Dieser informierte sofort die Polizei, nachdem er auf das verdächtige Verhalten der Täter aufmerksam geworden war. Die Polizei Oberhausen appelliert immer wieder an Nachbarn und Zeugen, bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die 110 anzurufen.

