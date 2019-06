Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schnelle Festnahme nach Pkw Diebstahl in Oberhausen - Weitere Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

In der Zeit vom 17.06.2019 21:00 Uhr - 18.06.2019 06:00 Uhr ist ein grauer BMW X1 in Oberhausen an der Vonderorter Straße in Höhe Nummer 13 gestohlen worden. Das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen sucht noch dringend weitere Hinweise zur Tat oder dem Täter unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Am 19.6. entdeckte die Polizei das Fahrzeug und konnte auch direkt eine Person festnehmen, die das Fahrzeug öffnete.

Der Mann, ein 29jähriger aus Gelsenkirchen ist dringend tatverdächtig den BMW gestohlen zu haben. Bei ihm wurden auch mehrere Tütchen mit Marihuana gefunden.

Anzeigen wurden erstattet. Da gegen den Mann auch schon mehrere Haftbefehle bestanden, ging dieser kurze Zeit später in Haft.

