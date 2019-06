Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ausrede widerlegt - Unfallflüchtiger ermittelt

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Mit seiner Ausrede kam ein Unfallflüchtiger nicht weit. Der Fahrer eines weißen Dacia Dokker stieß beim Wenden am 28. Mai 2019, gegen 17:30 Uhr, auf der Tirpitzstraße mit einem dort geparkten Auto zusammen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Das ignorierte der Fahrer allerdings und fuhr einfach weiter. Glücklicherweise hatte eine Zeugin die Unfallflucht beobachtet und sich die Kennzeichen des 56-jährigen Fahrers notiert, der somit ermittelt werden konnte. Allerdings behauptete dieser, dass er den Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug gar nicht bemerkt habe und es sich bei dem Schaden an seinem Auto um einen Altschaden handele. Er sei einige Wochen zuvor gegen einen grünen Mattenzaun auf seinem Garagenhof gefahren. Die Spuren davon waren am Fahrzeug noch sichtbar. Doch die Untersuchungen der Lackproben bewiesen: Eben diese grüne Farbe befand sich ebenfalls an dem beschädigten weißen Ford Fiesta. Durch diesen Nachweis konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell