POL-OB: #Personenfahndung - haben Sie die Steinewerfer beobachtet?

Am Donnerstag, den 13.06., gegen 10 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter vorsätzlich einen Stein von der Autobahnbrücke "Weißensteinstraße" auf die BAB 3. Der 41-jährige Fahrer, dessen Auto vom Stein getroffen worden ist, unterfuhr die Brücke aus Richtung Düsseldorf kommend in Richtung Autobahnkreuz Oberhausen. Er konnte beobachten, dass ein Mann einen Stein auf die Fahrbahn unter sich warf. Dieser beschädigte die Windschutzschutzscheibe des Autos derart, dass sie komplett ausgetauscht werden musste. Zum Zeitpunkt der Tat herrschte ein hohes Verkehrsaufkommen, so dass nur dank der besonnenen Reaktion des Fahrers ein Unfall verhindert werden konnte.

Der 41-jährige Fahrer erkannte neben dem Steinewerfer noch zwei weitere Personen, die augenscheinlich an der Tat beteiligt waren. Bei den drei Verdächtigen handelt es sich um Jugendliche oder junge Männer, die maximal 30 Jahre alt waren. Der Steinewerfer trug ein schwarzes Käppi.

Die Polizei Oberhausen sucht jetzt nach Zeugen. Wenn Sie die Tat beobachtet haben und Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täter geben können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

