Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drogenfunde im Bereich Hauptbahnhof - Vier Personen mit Marihuana festgestellt

Oberhausen (ots)

Am 13.06.19 gegen 13:00 Uhr wurden Polizeikontrollen im Bereich des Saporoshje Platzes durchgeführt. Ein 43jähriger ursprünglich aus Marokko stammend wurde an der Tatörtlichkeit überprüft. Bei ihm wurde ein Tütchen mit Marihuana gefunden und sichergestellt. Ein 16jähriger Deutscher wurde ebenfalls gegen 13:00 Uhr am Saporoshje Platz kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Bereichsbetretungsverbot. Bei ihm wurde eine lose Menge Marihuana gefunden und sichergestellt. Um 13:30 Uhr wurde er erneut am Oberhausener Hauptbahnhof angetroffen. In beiden Fällen wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er Folge leistete.

Gegen 23.00 Uhr wurden ein 18jähriger Iraner und ein 20jähriger Afghane in der Parkanlage des Oberhausener Königshütter Park kontrolliert. Beiden konnten Tütchen mit Marihuana oder losem Marihuana zugeordnet werden. Anzeigen wurden erstattet, die Ermittlungen dauern an.

