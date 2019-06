Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kind

Oberhausen (ots)

Ort : Oberhausen , Rheinische Strasse Zeit : Mittwoch, 12.06.2019,16.00 h

Zur Unfallzeit befuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem PKW die Rheinische Strasse in Rtg. Bergstrasse. Als er sich in Höhe einer Bushaltestelle befand querte ein 8 jähriger Junge die Fahrbahn von rechts und wurde leicht von dem PKW erfasst. Dadurch stürzte der Junge und fiel auf sein Hinterteil. Der Junge verletzte sich leicht. An dem PKW entstand minimaler Sachschaden. C.H.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell