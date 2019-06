Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drei Taschendiebstähle am 11.06.2019

Oberhausen (ots)

Drei weitere Taschendiebstahlsfälle hat es gestern am 11.06.2019 gegeben. Den Opfern wurden die Geldbörsen samt Inhalt gestohlen. In allen drei Fällen waren die Opfer Frauen (38/79 und 86 Jahre alt), Tatorte waren zwei Kaufhäuser in Sterkrade gegen 11:00 Uhr an der Bahnhofstraße und ein Einkaufzentrum an der Concordiastraße gegen 15:00 Uhr.

In 2018 gab es übrigens 510 Taschendiebstähle, in 2017 sogar 607 Fälle (Kriminalitätsstatistik unter oberhausen.polizei.nrw). Beliebt für Taschendiebe sind belebte Orte, in denen die Täter schnell in der Masse flüchten können. Wir haben heute drei wertvolle Präventionstipps für Sie, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen.

1. Tragen Sie nur die nötigsten Wertsachen und Dokumente bei sich und nicht in einer Handtasche, sondern verteilt in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

2. Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

3. Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

Noch mehr Hinweise zur Prävention erhalten Sie auf der Internetseite der Polizei NRW, dort sind die wichtigsten Hinweise für Sie zusammengefasst. Sollten Sie dennoch zum Opfer eines Taschendiebstahls werden oder einen Taschendiebstahl beobachten, zögern Sie nicht die 110 zu wählen.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell