Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugenaufruf - Unfallflucht!

Oberhausen (ots)

Ein BMW (geparkt) ist in der Zeit vom 18:15 Uhr - 22:20 Uhr, am Mittwoch, 05.06.2019 an der Straße "Hausmannsfeld" in Oberhausen beschädigt worden. Es entstand ein geschätzter Schaden von 5000,00 EUR an der Fahrerseite. Das verursachende Fahrzeug ist vermutlich rot, es könnte sich um einen Renault handeln. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

