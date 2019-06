Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Kinder in Klosterhardt beraubt - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am 06.06.2019, gegen 17:00 Uhr ist es zu einem Raub an der Teutoburger Straße in Oberhausen Klosterhardt gekommen. Das Kommissariat 12 der #Polizei #Oberhausen sucht dringend Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Die beiden Kinder (11 Jahre alt) fuhren mit der Buslinie 263 vom Sterkrader Bahnhof zur Haltestelle Hasenstraße auf der Teutoburger Straße (ungefähr Höhe 185). Nach Verlassen des Busses wurden sie durch zwei unbekannte Jugendliche angegriffen. Diese schlugen sie und entrissen ihnen gewaltsam eine kleine schwarze Umhängetasche (Foot Locker) mit unter anderem Schokoticket, Schlüssel und Handy. Anschließend flüchteten die beiden Täter. Nach einigen Metern kehrte einer der Täter wieder zurück und versuchte dem zweiten Kind die Tasche zu entreißen. Zeugen kamen hinzu und die Täter flüchteten endgültig über die Teutoburger Straße in Richtung Bottrop.

Täterbeschreibung: zwei unbekannte männliche Täter, 14-15 Jahre alt, südländisches Aussehen, einer der beiden hat einen sehr dunklen Teint (afrikanisches Aussehen) und trug folgende Kleidung: -Beige-braune Kapuzenjacke, -Schwarze Hose, -Sportschuhe (vordere Hälfte weiß, hintere Hälfte leuchtend rot), -schwarzer Rucksack.

