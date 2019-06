Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Teure Ameisenbekämpfung - Vorsicht bei nicht bekannten Dienstleistern

Oberhausen (ots)

Am 05.06.2019 hat ein Sterkrader Anzeige wegen Wucher erstattet. Ein über das Internet gesuchter Dienstleister habe einen extrem überteuerten Preis gefordert.

Der Anzeigenerstatter berichtete, er habe ein massives Ameisenproblem in der Wohnung, insbesondere krabbeln sie im Mauerwerk und in den Türrahmen. Im Internet fand der Sterkrader einen Kammerjäger und machte einen Termin. Der Kammerjäger kam mit einem privaten Pkw ohne Firmenaufschrift. Auf Nachfrage gab er an, der Service koste circa 400,00. Nach circa 20 Minuten war er fertig. Bei der Abrechnung über ein Kartenlesegerät erhöhte er den Betrag insgesamt erheblich bis über 2.000,00 Euro. Jetzt ermittelt die Oberhausener Polizei wegen des Verdachtes auf Betrug oder Wucher. Bereits am 3.6.2019 hatte eine Frau Anzeige erstattet. Sie beauftragte einen Kammerjäger, der dann den Rechnungsbetrag über ein EC Terminal zwei Mal abrechnete. Auch in diesem Fall sind die Firmenverhältnisse unklar und es erfolgte zunächst keine Rückerstattung.

Wichtigste Tipps der Polizei: Vor dem Auftrag schriftlich feste Kostenvoranschläge einfordern. Im Impressum auf der Internetseite eines Handwerkers ist übrigens oft ersichtlich, woher dieser kommt. Im Zweifelsfall Hilfe und Kontakt zu den nächsten Verwandten oder Bekannten aufnehmen und darüber sprechen. Bei Zahlung über ein mobiles Bank-Terminal immer eine Quittung einfordern. Und darauf achten, dass der Vorgang nur einmal ausgeführt wird. Kostenlose Beratung zum richtigen Verhalten und zu Gefahren an der Haustür gibt es beim Kommissariat Prävention unter 826-4511 oder bei den Seniorensicherheitsberatern unter derselben Nummer (zu den werktägigen Bürodienstzeiten) und unter www.seniorensicherheitsberatung-oberhausen.de. Tipps der Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/schluesseldienste-tipps-gegen-ueberzogen-hohe-rechnungen-6687

