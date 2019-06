Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kind von PKW erfasst und schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Gegen 16.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Alt-Oberhausen. Ein 53-jähriger Oberhausener befuhr mit seinem PKW die Düppelstraße in Richtung Grenzstraße. Etwa in Höhe der Haus-Nr. 137 lief ein 8-jähriges Mädchen zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn und wurde von dem PKW erfasst. Das Mädchen wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen durchgeführt. (Ste)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell