POL-OB: Verkehrssicherheitstag im Kindergarten! Die Kita Löwenzahn und die Ev. Kita-Christuskirche führen am 07.06.2019 einen Verkehrssicherheitstag für Eltern und Kinder durch.

In der Zeit von 14.00 bis 17 .00 Uhr findet an der KTE Löwenzahn, Försterstr. 25 b+c, der Sicherheitstag für die beiden Kindertageseinrichtungen statt. Dort können Kinder ihre motorischen Fähigkeiten auf einem Bewegungsparcours unter Beweis stellen. Dieser Parcours wird auch mit einer Sichteinschränkung und einem Schultornister durchgeführt. Mit Kinderfahrzeugen ist ein Hindernisparcours zu bewältigen. Da das Hörvermögen bei den Kleinen noch nicht voll entwickelt ist wird dort das Richtungshören trainiert. Durch einen Kindergurtschlitten wird aufgezeigt, wie wichtig es ist, Kinder im Auto richtig zu sichern. In einem abgedunkelten Raum werden retro- reflektierende Gegenstände ausgestellt, um zu zeigen, wie gut man damit bei Dunkelheit gesehen wird. An einem Malstand dürfen Kinder Verkehrsbilder ausmalen und die Erwachsenen dürfen sich am Stand der Verkehrswacht über Rückhaltesysteme informieren. Der Optiker Giepen bietet für Kinder und Erwachsene einen kostenlosen Sehtest an. Eltern haben die Möglichkeit ihren Sprössling in einem Polizeistreifenwagen zu fotografieren. Unterstützt wird diese Veranstaltung durch den Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, die Verkehrswacht Oberhausen und der Polizei.

