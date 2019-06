Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Oberhausen 24jähriger in eigner Wohnung durch Bekannten schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Am 02.06.2019 gegen 6:30 Uhr ist ein 24jährigen Oberhausener durch einen Bekannten mit einem Hammer angegriffen und verletzt worden. Ein 25jähriger tatverdächtiger Bottroper ist gestern festgenommen worden. Das Amtsgericht Oberhausen hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen ihn erlassen.

In der Wohnung des Oberhauseners in Osterfeld soll ihn sein Bekannter plötzlich angegriffen haben. Er soll dem 24jährigen ohne Vorankündigung und ohne vorausgegangenen Streit mehrere Schläge mit einem Hammer gegen den Kopf versetzt haben. Der verletzte Oberhausener konnte weglaufen und sich verstecken. Der Täter flüchtete mit seinem Pkw. Durch einen Rettungswagen wurde der Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Am Sonntagnachmittag konnte der mutmaßliche Täter in Bottrop ermittelt und festgenommen werden.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell