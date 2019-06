Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub im Volkspark -Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am Samstag, den 01. Juni 2019, gegen 02:00 Uhr, ist in Oberhausen Sterkrade am Volkspark einem 17jährigen Bargeld geraubt worden. Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht Zeugen unter: poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder 0208 826-0.

Im Bereich des Gehweges im Volkspark wurde der 17jährige von zwei männlichen Personen nach Bargeld gefragt. Nachdem der Jugendliche den beiden Unbekannten Kleingeld als Spende herausgegeben hatte, waren diese nicht zufrieden und forderten unter Gewaltandrohung mehr Geld.

Es kam zu einem Gerangel, bei dem weiteres Bargeld verschwand. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten in Richtung Ostrampe.

Beschreibung: 1) - Männlich, 15-18 Jahre alt, 170-175 cm groß, kurzgeschorene schwarze Haare, bekleidet mit einem weißen Pullover (Aufdruck: "Roter Kasten"), südländischer Herkunft, sprach akzentfreies Deutsch. 2) - Männlich, 15-18 Jahre alt, ca. 180 cm groß, lockige blonde Haare, bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einer hellblauen Jeans, trug eine dunkelblaue Bauchtausche.

