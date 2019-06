Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei verletzte Radfahrer am Wochenende - Rücksichtvoll fahren/auf Radfahrer achten - Heute Aktionstag Fahrrad/Pedelec

Oberhausen (ots)

Am Samstag, 01.06.2019 gegen 19:30 Uhr Ist es an der Ecke Hunsrückstraße/Dieckerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen.

Ein 42jähriger Radfahrer fuhr auf der Dieckerstraße entgegen der Einbahnstraße. Dies ist an dieser Stelle durch ein Zusatzzeichen erlaubt. Eine 40jährige Autofahrerin fuhr auf der Hunsrückstraße und bog nach links in die Dieckerstraße ein.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Auf eigenen Wusch wurde er nicht sofort zur Behandlung in eine Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag, 02.06.2019, gegen 17:00 Uhr ist an der Essener Straße, der Einmündung zum dortigen Hostel zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gekommen. Dieser wurde dabei verletzt.

Ein 50jähriger Pkw-Fahrer fuhr aus der Einmündung in Höhe Hostel auf die Essener Straße. Beim Ein-fahren kam es zur Kollision mit dem 45jährigen Radfahrer, der von rechts auf dem Radweg der Essener Straße in Richtung Centro unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach einer Behandlung wieder entlassen.

Für die Sicherheit von Fahrradfahrern wird sich die Oberhausener Polizei heute, 3.6.2019, verstärkt einsetzen. Neben Tipps zur Verkehrssicherheit für Radfahrer werden natürlich auch Verkehrsverstöße von Radfahrern geahndet (siehe Anhang Info zur Pedelecs und ebikes).

Für alle gilt:

-vor dem Fahren die Technik prüfen, insbesondere Bremsen, Reifendruck, Radlauf (die Räder sollte ruhig und zentriert um die Achse laufen und nicht wackeln), Beleuchtung

-gut sichtbar kleiden (bei Dunkelheit)

-Rücksichtsvoll fahren, das gilt für alle, besonders für Autofahrer (Krad-/Lkw-/Bus-/ ...) und Radfahrer

-ein Helm schützt den Kopf vor Verletzungen

-der Radfahrer hat keine Schutzzone, daher sollten gerade die Radfahrer in eigenen Interesse besonders konzentriert fahren und für "andere mit aufpassen"

