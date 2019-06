Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Straßenraub unter Minderjährigen

Oberhausen (ots)

Am 01.06.2019, gegen 17:50 Uhr, ging ein 13jähriger Geschädigter über die Concordiastr. in Richtung Hauptbahnhof. In Höhe des Bero-Center bemerkte er drei Jungen, die hinter ihm her gingen. Als sie ihn einholten, forderten sie Geld von ihm. Aufgrund seiner Weigerung nahmen sie sein Handy aus der Tasche und rannten in den "Altenberger Park". Der Geschädigte folgte ihnen in den Park. Hier wurde er mit einem Stock bedroht und zu Boden gerissen. Aus seinem Portmonee entnahmen sie das Bargeld und flüchteten in unbekannter Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: ca. 12 Jahre alt, kleiner als 165 cm, dunkle Haare. Zwei Täter südosteuropäisches, ein Täter nordafrikanisches Erscheinungsbild. Ein Täter trug ein weißes Oberteil. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 826-0 mit der Polizei Oberhausen in Verbindung zu setzen.

(PT)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell