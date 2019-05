Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Bei Verdächtigem über ein Kilo Marihuana gefunden - Haft - Zeuge mit Hund wird gebeten sich zu melden

Oberhausen (ots)

Nachtrag zur Polizeimeldung von gestern, 27.05.2019: POL-OB: Graffitisprüher mit Drogen unterwegs

Bei weiteren Durchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung und dem Fahrzeug des 23jährigen Verdächtigen sind nun insgesamt über ein Kilo Marihuana gefunden worden. Aufgrund der Menge an Drogen besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln. Der junge Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete daraufhin die Untersuchungshaft an.

Einer der aufmerksamen Zeugen, ein Mann mit Hund, der Hinweise zu den Sprayern gegeben hatte, möge sich bitte bei der Polizei, dem Kommissariat 12 melden, um noch einige Angaben zu machen. 0208 826 0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

