Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfall am Höhenweg

Oberhausen (ots)

Am 26.05.2019 gegen 18:00 Uhr hat eine Autofahrerin zwei Personen angefahren und dabei verletzt.

Die Autofahrerin (77) befuhr in Oberhausen Sterkrade den Höhenweg in Richtung Buchenweg. Im Bereich des Fußgängerüberwegs stand ein wartendes Fahrzeug. Die Frau überholte und überfuhr dabei die Verkehrsinsel. Sie erfasste zwei Fußgänger. Eine Frau (50) wurde leicht, ein Mann (55) schwer verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

