POL-OB: Graffitisprüher mit Drogen unterwegs

Nach Zeugenhinweisen am 26.05.2019 sind zwei junge Männer (23 und 21 Jahre alt) im Rahmen eines Einsatzes wegen Sachbeschädigung durch Graffiti gegen 20:00 Uhr festgenommen worden. Bei ihnen sind Drogen (Cannabis) und eine höhere Summe Bargeld in "Dealer typischer Stückelung" (kleine Scheine) gefunden worden.

Ein Zeuge meldete, dass an der Brücke im Bereich der Rothofstraße in Oberhausen Buschhausen zwei männliche Personen Graffiti an die Brücke sprühten. Aufgrund der Beschreibung wurden die beiden jungen Männer in der Nähe angehalten und überprüft. Beide gaben an, nicht Graffiti gesprüht zu haben. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges der beiden, wurde starker Cannabis-Geruch wahrgenommen. Auf dem Rücksitz wurden Plastiktütchen mit Marihuana, sowie Bargeld gefunden. Ein weiteres Fahrzeug konnte ebenfalls einem der beiden zugeordnet werden. In diesem wurde eine große Kiste mit Sprühdosen gefunden. Auch in diesem Fahrzeug befand sich eine Plastiktüte mit Marihuana und Dealer typisches Bargeld. Die jungen Männer wurden festgenommen. Anzeigen wurden erstattet wegen mutmaßlichen Handelns mit Betäubungsmitteln und mutmaßlicher Sachbeschädigung mittels Graffiti. Die Ermittlungen dauern an.

