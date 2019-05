Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsamer Kampf gegen Drogenkriminalität - Erneute Zeugenhinweise - Drogen sichergestellt

Oberhausener unterstützen ihre Polizisten in ihrem konsequenten Kampf gegen die Drogenkriminalität. Sonntagabend (19.5.) beobachtete ein aufmerksamer Oberhausener vier Männer mit osteuropäischem Erscheinungsbild im "Pantoffelpark" an der Buschhausener Brinkstraße. Offensichtlich handelten die Verdächtigen dort mit Drogen.

Alle verfügbaren Streifenwagenbesatzugen nahmen sich des Hinweises umgehend an und hatten schon bald den Pantoffelpark erreicht. Sofort flüchteten die vier Verdächtigen in unterschiedliche Richtungen. Die Polizisten nahmen sofort zwei 18jährige Deutsche fest und fahndeten dann in der Umgebung nach deren beiden flüchtigen Komplizen.

Zwischenzeitlich durchsuchten Polizisten, unterstützt von Duisburger Polizisten mit einem Rauschgiftspürhund den Park nach Betäubungsmitteln. Am vorherigen Aufenthaltsort der Verdächtigen fanden sie mehrere Tüten mit Marihuana.

Die Fahndung nach den Flüchtigen führte dann noch zu einem "Zufallstrreffer". Auf der Buschhausener Straße kontrollierten die Polizisten einen 27jährigen Deutschen, der dort mit einem Joint in der Hand lief. In einer Tasche hatte er ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana dabei. Mit den eigentlich gesuchten stand er aber offensichtlich nicht in Verbindung.

Montagmorgen (20.5.) bestreiften Polizisten den Hauptbahnhof und erhielten prompt Hinweise von Passanten, die kurz zuvor (02:40 Uhr) von einem Radfahrer Drogen zum Verkauf angeboten bekommen hatten.

Die Polizisten fahndeten sofort nach dem etwa 30jährigen Radfahrer, den sie schon kurz darauf auf der Friedrich-Karl-Straße antrafen und kontrollieren.

Der Deutsche mit Wohnsitz in Hamburg machte insgesamt einen verwirrten Eindruck. In seinen Taschen fanden die Polizisten mehrere Druckverschlusstüten mit Tabletten und weißen und grünen Substanzen, die sichergestellt wurden.

Durch Hinweise aus der Bevölkerung und immer wiederkehrende Präsenz an den gemeldeten Orten, kann die Drogenszene langfristig verdrängt werden. Deshalb appelliert die Polizei Oberhausen:

Wenn Ihnen etwas Verdächtiges auffällt, dann zögern Sie nicht und melden Sie das der Polizei unter der Telefonnummer 110!

Wir kommen dann schnell und kümmern uns darum - VERSPROCHEN!

