Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Oberhausen (ots)

Am 16.05.2019, gegen 18:55 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Buschhausener Straße in Höhe der BAB-Anschlussstelle Oberhausen-Buschhausen vier Personen leicht verletzt.

Zuvor befuhr ein 37jähiger Opel-Fahrer die Buschhausener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als er zwei an der rotlichtzeigenden Ampel wartende Pkw übersah und auf diese auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden haltenden Pkw aufeinander geschoben. In den drei beteiligten Pkw wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

