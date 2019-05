Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ford Kuga an der Königsstraße gestohlen

Oberhausen (ots)

Am 09.05.2019 ist an der Königstraße in Oberhausen Schwarze Heide ein grüner Ford Kuga gestohlen worden. Zwischen 06:00 und 18:00 Uhr war dieser auf dem dortigen Pendlerparkplatz abgestellt.

Hinweise bitte an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder 0208 826-0.

