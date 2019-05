Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (03.05.-09.05.2019) wurden der Polizei acht Einbrüche in Wohnungen gemeldet. Es blieb in zwei Fällen beim Versuch.

In einem Fall, bei dem der Einbruchsversuch scheiterte, hielt die Wohnungstür stand. Auch dann, als die Täter versuchten, diese einzutreten. Für die Polizei ist das ein Grund mehr, immer wieder an die Bürgerinnen und Bürger zu appellieren, das eigene Heim gut zu sichern. Die Kriminalprävention informiert kostenlos über die verschiedenen Möglichkeiten.

Vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 0208-826 4511 oder schreiben Sie eine E-Mail an Kriminalpraevention.Oberhausen@polizei.nrw.de.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

