POL-OB: Drogen in Oberhausener Innenstadt sicher gestellt

Am Mittwoch, 08.05.2019, gegen 23:00 Uhr ist es im Rahmen eines Einsatzes zu einer Durchsuchung in einer Wohnung an der Langemarkstraße gekommen. Dort wurden Druckverschlusstüten mit fast 30g Cannabis gefunden. Bei der Durchsuchung wurde auch ein Rauschgiftspürhund eingesetzt.

Die Drogen werden einem 25jährigen Algerier zugeordnet. Dieser steht nun in dringendem Tatverdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern an.

