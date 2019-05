Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Verkehrsfahndung - Polizei sucht Unfallgeschädigten

Oberhausen (ots)

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz von Lidl auf der Teutoburger Straße 313 sucht die Polizei den Halter des Fahrzeugs, das dabei möglicherweise beschädigt worden ist. Am Montag (06.05.) gegen 17 Uhr kam es zu einem leichten Zusammenstoß eines schwarzen Mercedes mit dem noch unbekannten Fahrzeug. Die Unfallverursacherin stellte leichte Spuren an ihrem eigenen Auto fest, jedoch nicht an dem anderen Fahrzeug. Nachdem sie sich kurz vom Unfallort entfernt hatte und daraufhin wiederkam, bemerkte sie aber, dass das andere Auto bereits weggefahren war.

Das Verkehrskommissariat sucht nun den Halter des Wagens oder Zeugen, die einen Hinweis zum Halter geben können. Rufen Sie unter der Telefonnummer 0208-8260 an oder schreiben Sie eine E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

