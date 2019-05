Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sterkrader Spiel- und Sportwochenende (Tag 2)

Oberhausen (ots)

Der 2. Tag des 38. Sterkrader Spiel- und Sportwochenendes verlief aus polizeilicher Sicht ebenso ruhig. Auf Grund der kühlen Witterung war der Andrang der Bürgerinnen und Bürger nicht so hoch wie am Vortag. Dennoch wurde die Veranstaltung insgesamt gut angenommen. Im Rahmen der Veranstaltung fand auch der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt Sterkrade statt. Beide Veranstaltungen nahmen einen friedlichen Verlauf. Es kam auch heute zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

(PT)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell