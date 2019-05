Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Geländewagen im Wert von 100.000 Euro in Oberhausen entwendet

Oberhausen (ots)

In der Zeit vom Freitag, 3.5.2019 23:30 und heute, Samstag, 04.05.2019, 06:00 Uhr ist ein silbergrauer Range Rover Velar im Wert von 100.000 Euro gestohlen worden. Das Dach des Range Rovers ist schwarz.

Das Fahrzeug stand in einer Einfahrt in Oberhausen Schmachtendorf an der Straße "Am Mattenshof".

Hinweise bitte an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

