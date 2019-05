Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: ACHTUNG ÄNDERUNG! Polizeiinfostand am Sonntag, 5.5.2019 auf dem 38. Sterkrader Spiel- und Sportwochenende jetzt im Bereich Steinbrinkstraße Nähe "CenterPoint".

Der Polizeiinfostand am Sonntag, 5.5.2019 auf dem 38. Sterkrader Spiel- und Sportwochenende wird in diesem Jahr nicht am "Kleinen Markt", sondern im Bereich Steinbrinkstraße in der Nähe des "CenterPoint" aufgestellt.

