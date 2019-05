Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (26.04.-02.05.2019) wurden der Polizei sieben Einbrüche in Wohnungen gemeldet. Dabei fanden drei Einbrüche im selben Mehrfamilienhaus statt. In zwei Fällen blieb es beim Versuch.

Die Polizei Oberhausen informiert über verschiedene Möglichkeiten, um die eigenen vier Wände sicher zu machen. Rufen Sie unter der Telefonnummer 0208-826 4511 oder schreiben Sie eine E-Mail an Kriminalpraevention.Oberhausen@polizei.nrw.de. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



