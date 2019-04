Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Verkehrsfahndung: Auto gestohlen - Totalschaden

Die Polizei Oberhausen ermittelt in einem Fall, bei dem einem Mann in der Nacht vom Freitag auf Samstag (27.04.) die Schlüssel seines Autos gestohlen worden sind. Der mutmaßliche Autodieb fuhr anschließend mit dem blauen Peugeot 206 los. Aus noch unbekannten Gründen kam er jedoch mit dem Wagen gegen 3 Uhr morgens auf der Straße Rechenacker in Höhe der Landwehrschule von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der unbekannte Täter floh vom Unfallort und hinterließ das nicht mehr fahrbereite Auto, das nur noch abgeschleppt werden konnte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Oberhausen bittet um Ihre Mithilfe. Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können einen Hinweis zur Identität des Fahrers geben? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

