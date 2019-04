Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Diebe als Messerschleifer unterwegs - 91jährige betrogen und bestohlen - Kinder und Enkel können Ältere auf Gefahren bei Trickdiebstählen hinweisen

Oberhausen (ots)

Am 27.04.2019, gegen Mittag haben sich zwei Männer auf der Schillerstraße in Oberhausen als Messerschleifer ausgegeben und eine 91jährige Dame betrogen. Hinweise bitte an das KK 21 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Die Zwei hatten sich zunächst als Messerschleifer ausgegeben und erklärten sie hätten aktuell ein besonderes Angebot. Ohne die Einwilligung der alten Dame ging einer der beiden in ihre Wohnung in Richtung Küche. Er nahm sich einige Messer und brachte diese nach dem angeblichen Schleifen wieder zurück. Der zweite Mann kam auch in die Wohnung. Das besondere Angebot war dann allerdings extrem überteuert und später stellte die alte Dame auch noch fest, dass ihr Schmuckstücke fehlen.

Beschreibung der Männer: 1. Täter

- Männlich - Vermutlich Deutscher - 40-50 Jahre - 1,70m groß - schlank - Schwarz gekleidet - Kurze, krause Haare

2. Täter

- Männlich - Vermutlich Deutscher - Deutlich größer als der 1. UBT - Korpulent - Blaue Jacke

Wichtigste Tipps der Polizei: Niemand Fremdes in die Wohnung lassen. An der Haustür ist ein gesundes Misstrauen angebracht. Im Zweifelsfall Kontakt zu den nächsten Verwandten oder Bekannten aufnehmen und darüber sprechen. Keine Namen oder Daten heraus geben. Niemals Geld an Fremde geben. Stromableser oder Service-Handwerker nur nach Terminabsprache, direkter Rücksprache mit der Firma und eventuell unter Beisein von Vertrauenspersonen in die Wohnung lassen.

Kinder und Enkel können Ältere auf Gefahren bei Trickdiebstählen hinweisen.

Kostenlose Beratung zum richtigen Verhalten und zu Gefahren an der Haustür gibt es beim Kommissariat Prävention unter 826-4511 oder bei den Seniorensicherheitsberatern unter derselben Nummer (zu den werktägigen Bürodienstzeiten) und unter seniorensicherheitsberatung-oberhausen.de

