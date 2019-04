POL-OB: Verkehrszeichen umgefahren

Polizeipräsidium Oberhausen

Eine nicht geringe Anzahl von Fahrzeugteilen verlor ein unbekannter Fahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen auf der Dorstener Straße. Das Spurenfeld, das der Unfallflüchtige hinterließ, zog sich über eine Strecke von zehn Metern.

Eine Zeugin, die in der Nacht vom Samstag auf Sonntag (28.04.) um 3:45 Uhr, auf das umgefahrene Verkehrszeichen sowie die Fahrzeugteile auf der Straße aufmerksam geworden war, meldete dies der Polizei. Die eingetroffenen Polizisten sammelten diverse Fahrzeugteile ein, unter anderem einen Teil der Frontstoßstange. An dem Verkehrszeichen befand sich noch eine Schlauchleitung, die vermutlich ebenfalls vom Unfallflüchtigen stammt. Bei dem Fahrzeug handelt sich höchstwahrscheinlich um einen blauen Astra, der aus Bottrop kommend die Dorstener Straße in Richtung Sterkrade fuhr. In Höhe der Verkehrsinsel ist er augenscheinlich von der Fahrbahn abgekommen und über die Verkehrsinsel gefahren.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können einen Hinweis zum Fahrzeug oder Fahrzeughalter geben? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

