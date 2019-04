Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Samstag, 27.04.2019 gegen 17.40 Uhr auf der Straße Am Förderturm. Ein 43-jähriger Oberhausener befuhr mit seinem PKW die Straße am Förderturm in Rtg. Bebelstraße. Im Bereich der DEKRA-Niederlassung beabsichtigte er nach links abzubiegen und stieß dabei mit dem entgegen kommenden PKW eines 28-jährigen Oberhauseners zusammen. Ein in diesem Fahrzeug mitfahrender Junge im Alter von sieben Monaten wurde leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung konnte er in der Obhut seiner Eltern das Krankenhaus wieder verlassen. Darüber hinaus erlitt der 53-jähriger Beifahrer des verursachenden Fahrzeugs leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 43-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein Alkoholtest bestätigte die Wahrnehmung. Es folgten eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. (Ste)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell