Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fast ein Kilogramm Amphetamine gelagert

Oberhausen (ots)

Im Rahmen eines Durchsuchungsbeschlusses mit Verdacht auf Wohnungseinbruchskriminalität machten die Ermittler am Donnerstag, den 25.04.2019 einen interessanten Fund. Sie stießen in der Wohnung des Beschuldigten auf fast ein Kilogramm Amphetamine, kleinere Mengen weiterer Betäubungsmittel sowie verschiedene Waffen. Zudem befand sich die Wohnung, in der der 38-jährige Mann mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern lebte, in einem derart verdreckten Zustand, dass die eingesetzten Beamten unverzüglich das Jugendamt kontaktierten. Das reagierte prompt und nahm beide Kinder in Obhut. Der Mann wurde festgenommen und mittlerweile auch dem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich nun in U-Haft.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell