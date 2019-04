Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Personenfahndung - schwerer Raub auf Discounter

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2019, gegen 20 Uhr betrat ein maskierter Mann einen Discounter an der Vestischen Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe des Bargeldes, das er in eine von ihm mitgeführte Tüte legte. Dann flüchtete der Täter über die Notausgangstür des Geschäfts. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Er war männlich, ca. 1,75 Meter groß, im Alter von 30-40 Jahren, athletisch, trug blaue Jeans und einen schwarzen Schal um das Gesicht, an einer Hand trug er einen hellen Handschuh, außerdem hatte er eine schwarze Mütze und/oder ein dunkles Käppi aufgesetzt. Er sprach auf Deutsch und mit einem südosteuropäischen Akzent.

Zudem sollen sich zur Tatzeit drei Personen in dem Geschäft aufgehalten haben, die beim Eintreffen der Polizei nicht mehr da waren. Die Polizei bittet die Zeugen dringend darum, sich beim KK12 zu melden. Wer zudem den Raub beobachtet oder Hinweise zum Täter geben kann, soll sich bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de wenden.

