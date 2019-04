POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

In der vergangenen Woche (19.04.-25.04.2019) wurden der Polizei sieben Einbrüche in Wohnungen gemeldet. In fünf Fällen misslang der Einbruch glücklicherweise.

In mindestens zwei Fällen scheint eine nicht ordnungsgemäße verschlossene Haustür der Grund dafür zu sein, dass die Einbrecher in die Häuser gelangten. Deshalb appelliert die Polizei, darauf zu achten, dass die Türen verschlossen sind. Lassen Sie außerdem Unbefugte nicht unkontrolliert in ein Mehrfamilienhaus eintreten. Wenn Sie merken, dass sich jemand an einer Haustür zu schaffen macht, rufen Sie sofort den Notruf unter der 110 an.

