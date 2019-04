Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Alkoholfahrt gestoppt

Oberhausen (ots)

Bei einer LKW-Kontrolle auf der Buschhausener Straße am Dienstag (23.04.) um 10:45 Uhr stoppte die Polizei die Alkoholfahrt eines 35-Jährigen. Der LKW-Fahrer eines 40-Tonners war mit 1,06 Promille unterwegs. Als Ausrede gab er an, am Abend zuvor lediglich zwei Bier getrunken zu haben. Angesichts des Promille-Werts fanden die Polizisten diese "Erklärung" sehr unglaubwürdig. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

