POL-OB: Zwei E-Bikes im Kanal versunken

Am Ostermontag (22.04.), um 12:25 Uhr, fuhr ein 79-jähriger E-Bike-Fahrer am Rhein-Herne-Kanal entlang in Richtung Schleuse Lirich. Als er eine, in gleicher Richtung fahrende, 58-jährige E-Bike-Fahrerin überholen wollte, stießen sie aus bislang unbekannter Ursache zusammen, verloren das Gleichgewicht und stürzten in den Kanal. Glücklicherweise konnten sie selbstständig aus dem Kanal klettern, wurden dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die E-Bikes versanken jedoch im Wasser, mittlerweile sind sie von der Wasserschutzpolizei aus dem Kanal geborgen worden.

Haben Sie den Vorfall beobachtet und können einen Hinweis zum Hergang des Unfalls geben? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

