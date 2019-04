Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ermittlungen nach versuchtem Tötungsdelikt

Oberhausen (ots)

Samstagnachmittag (20.4.) eskalierte im Flur eines Hauses am Oberhausener Friedensplatz ein Streit zwischen zwei Männern (48/57), in dessen Verlauf der Jüngere Stich- und Schnittverletzungen erlitten hatte. Zahlreiche Zeugen und Passanten sahen, wie der ältere Mann auf seinen Kontrahenten einschlug und der, mit stark blutenden Wunden, in Richtung einer nahegelegenen Gaststätte auf dem Friedensplatz flüchtete.

Während Polizisten schnell von der gegenüberliegenden Polizeiwache zum Tatort eilten, hatten Passanten bereits einen Rettungswagen alarmiert und kümmerten sich um die Verletzungen des Oberhauseners.

Den vermeintlichen Angreifer nahmen die Polizisten in Tatortnähe fest. Ein Messer mit frischen Blutanhaftungen fanden sie dann bei einer gezielten Suche in einem angrenzenden Hinterhof.

Beide Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Der vermeintliche Angreifer verbrachte den Rest des Tages im Polizeigewahrsam und sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg seit Ostersonntag in Untersuchungshaft.

Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus behandelt. Konkrete Lebensgefahr bestand nicht.

Die genauen Tatumstände klärt jetzt eine Mordkommission.

