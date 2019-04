Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Raub auf Wettbüro

Oberhausen (ots)

Am Samstag, 20.04.2019, gegen 22:55 Uhr, betrat ein männlicher Täter ein Büro für Sportwetten an der Goebenstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der maskierte Mann die Herausgabe des Bargeldes. Nach dem er das Geld in einen schwarzen Rucksack steckte, flüchtete er in unbekannter Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Vermutlich Deutscher, ca. 175 - 180 cm groß, sportliche Statur, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, grauer Jogginghose und roten Schuhen. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 826-0 mit der Polizei Oberhausen in Verbindung zu setzen.

