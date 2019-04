Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Car-Freitag" in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Auch an diesem Karfreitag (19.04.2019) trafen sich Mitglieder der Autotuningszene zum sog. "Car-Freitag". Schwerpunkte bildeten hier die Parkplätze am Sterkrader Tor, sowie das Parkhaus am Bero-Center. Die Treffen wurden von Beamten des Verkehrsdienstes begleitet und überwacht. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen bzw. Vorkommnissen.

