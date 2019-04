Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Massenweise Autoräder entwendet

Oberhausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohandels auf der Gabelstraße die Räder von mehreren PKW. Im Rahmen der Ermittlungen hielten die Polizeibeamten Nachschau auf dem Gelände eines nahegelegenen Autohauses. Auch hier fehlten an einer Vielzahl von Fahrzeugen die Räder. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 0208 8260 oder per Email an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden. (Ste)

