POL-OB: Fahrradsaison beginnt - Auf Technik achten, aufmerksam im Straßenverkehr sein und für eine gute Diebstahlssicherung sorgen - Gerade Fahrrad in Oberhausen Mitte gestohlen - Zeugen gesucht

Mit dem schönen Wetter hat auch die Fahrradsaison begonnen. Das bedeutet für alle Verkehrsteilnehmer, erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, gerade in den ersten Wochen der neuen Saison. Nach einer gründlichen technischen Kontrolle des eingewinterten Rades kann es jetzt langsam losgehen. Auch die Diebstahlssicherung muss jetzt wieder bedacht werden. Gegen Diebstahl ist das Unterbringen in geschlossen Räumen natürlich am sichersten.

Am 16.4.2019 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr stellte eine 40jährige ihr Fahrrad an der Gerichtstraße in Oberhausen Mitte ab. Sie sicherte das Rad mittels eines Spiralschlosses an einer Laterne. Es handelt sich um ein schwarzes 28 Zoll Fahrrad der Firma Techno mit auffälliger neon-gelber Schrift auf dem Rahmen, der aktuelle Wert liegt über 400,00 Euro. Hinweise bitte an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Tipps zur Sicherung : Im Außenbereich sollte das Rad an ein Gebäude oder einen Gegenstand der fest mit dem Boden verbunden ist angeschlossen werden. Am besten sind natürlich fest im Boden verankerte Bügel. Bei qualitativ hochwertigen Rädern sollte auch das Schloss entsprechend gut sein. Hier sollte für ein passendes Schloss rund zehn Prozent des Fahrradpreises eingerechnet werden. Vor allem Abschreckung schützt vor Fahrradklau. Dafür eignen sich insbesondere stabile Bügelschlösser und Panzerkabel. Wählen Sie ein Fahrradschloss, das aus durchgehärtetem Spezialstahl hergestellt ist und mit einem massiven Schließsystem ausgerüstet ist. Beraten lassen kann man sich in Fachgeschäften. Tipps gibt es auch während der Geschäftszeiten beim Kommissariat Prävention unter 0208 826-4511.

